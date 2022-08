Gerpinnes: l'ancien mayeur Fernand Antoine est décédé

36 ans en politique

Élu conseiller communal en 1970, avant la fusion des Communes, il s’est impliqué durant trente-six ans dans la vie politique gerpinnoise."Il a exercé le mandat de bourgmestre durant onze ans", poursuit Philippe Busine. "Il a tout d’abord remplacé Raymond Brimant de 1981 à 1982, puis de 1983 à 1988 et de 1995 à 1997."Fernand Antoine a aussi été sénateur PSC et député wallon de 1985 à 1991. Il a été chef de cabinet adjoint auprès du ministre des Finances Philippe Maystadt, de 1992 à 1997. Il a enfin assuré la présidence de la SWDE durant huit ans.

Rigoureux et intransigeant

Le bourgmestre poursuit:"Fernand traitait ses dossiers avec rigueur et intransigeance. Sa gestion de l’après inondation de 1987 a été exemplaire. Son opiniâtreté dans les démarches pour obtenir des dédommagements a été saluée par les sinistrés".Épicurien, son engagement citoyen était synonyme de fête entre "amis". Pour lui, l’amitié était un bien précieux et durable. Ses compagnons de route en politique et des milieux associatifs le remercient pour son engagement en faveur de Gerpinnes, ainsi que pour les moments, parfois épiques, partagés en sa compagnie durant près de quatre décennies.