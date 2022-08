La marche en l’honneur de sainte Adèle c'est ce dimanche à Fromiée

Ces six prochains week-ends, la commune de Gerpinnes vivra au rythme des fifres et des tambours. Après une interruption en 2020 et des marches folkloriques adaptées en 2021 en raison de la pandémie, la saison 2022 marque le retour à la normale. Comme il est de coutume depuis 1995, le hameau de Fromiée a l’honneur d’ouvrir le bal avec la marche Sainte-Adèle. Depuis 27 ans, chaque 1erdimanche d’août, une centaine de soldats se réunissent pour escorter la statue de la patronne de l’église locale, vénérée par celles et ceux qui souffrent des yeux.