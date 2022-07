Gerpinnes: calquer la vie culturelle sur les souhaits des citoyens

Cette enquête montre deux tendances: les Gerpinnois souhaitent s’approprier leur environnement de vie pour le préserver et ils aimeraient que la vie culturelle et artistique sur le territoire se développe en lien avec leurs aspirations.

Les attentes de la population

L’analyse des attentes citoyennes, dans toutes les tranches d’âge de la population, montre que les mots "propreté", "écologie", "climat" et "biodiversité" sont régulièrement cités comme objets d’intérêts.

L’étude informe aussi que la population est attachée aux sentiers, monuments, bois et forêts présents au sein des différents villages. Toutefois, il apparaît que cet environnement de vie est méconnu pour certains. Attentive aux souhaits émis par les Gerpinnois, l’équipe du Centre culturel développera un premier axe de travail du futur contrat-programme 2025-2029 autour de trois aspects.

Le premier sera de favoriser la transmission des patrimoines du territoire. Le second consistera à informer les habitants sur les éléments qui impactent leur environnement de vie. Le troisième veillera à outiller les habitants pour préserver leur environnement de vie.

L’autre grand enseignement de l’enquête réside dans le fait que la population souhaite vivre sa vie culturelle à Gerpinnes.

Davantage de concerts, de spectacles

La demande concerne spécifiquement les concerts, les spectacles, les activités culturelles et artistiques, les conférences et les débats. Selon le retour des citoyens, ces différentes activités devraient être plus importantes. Bien qu’une offre culturelle qualitative existe dans la métropole carolorégienne, les Gerpinnois souhaiteraient davantage vivre leur vie culturelle dans leur commune.

Les citoyens peuvent s’exprimer

Dans l’élaboration du futur contrat-programme, l’équipe du Centre culturel de Gerpinnes veillera à proposer des activités pour et/ou avec les habitants, tout en les sondant constamment pour connaître leurs besoins et leurs désirs culturels.

De plus, une attention particulière sera portée sur certains aspects socio-culturels qui favorisent la créativité et l’esprit critique.

Ce constat n’est pas figé car la rédaction du contrat-programme débutera à partir de ce mois de septembre. Les citoyens peuvent encore donner leur retour et remarques à l’équipe du Centre culturel via le site internet ( www.gerpinnes.tv) ou en contactant l’institution au 071/50.11.64.