«Entre 5 à 6 minutes d’autonomie de vol»

"Cet appareil pèse 25 kg et il est doté d’une autonomie de vol de 5 à 6 minutes avec une consommation d’un litre de carburant par minute. C’est un appareil d’une valeur de 10000€, ce qui me fait dire qu’il perd de sa valeur quand il est en vol, là où le danger de crash est le plus important, et qu’il récupère sa valeur au sol" , précise notre interlocuteur.

Durant le week-end, ce Luxembourgeois a enchaîné les vols sur la piste gerpinnoise qu’il apprécie pour sa longueur. "Cette année, les conditions sont optimales avec un léger vent, une météo pas trop chaude et beaucoup de luminosité" , conclut Ryan Schroeder.