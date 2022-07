Loverval: 1026 marches Points Verts organisées en 2022

À cette occasion, un bilan a été fait sur la fréquentation des Points Verts durant ces deux années. Si, en 2022, les délégués constatent une reprise générale des différents Points Verts à travers la Wallonie et Bruxelles, ils remarquent également que ceux-ci sont un peu moins fréquentés que précédemment.. Ils sont toujours fortement appréciés par les participants mais certains ont tendance à ne plus se présenter à l’accueil ni au départ ni à l’arrivée, ce qui ne fait pas l’affaire des organisateurs.

Organisés par des bénévoles

Faut-il le rappeler? Ces Points Verts sont organisés en général par des bénévoles membres d’associations, des écoles, des centres de réfugiés… qui espèrent avant tout rentrer dans leurs frais mais aussi engranger un petit bénéfice pour leur projet au sein de leur association, en vendant boissons et nourriture. De fait, aucune participation financière n’est demandée au départ de la marche. Mais il semble qu’après ces deux années de pandémie, les randonneurs ont pris d’autres habitudes.

Malgré ce problème, les délégués ont comptabilisé 1026 marches Points Verts programmées en 2022.Et 1020 Points Verts sont déjà au programme pour 1023. La province de Namur vient en tête avec 267 marches, suivie de Liège avec 197, le Luxembourg avec 165, Hainaut Est avec 147, Hainaut ouest avec 135, le Brabant avec 98 et Bruxelles avec 11. Ce sont les mois d’avril et de mai qui ont la cote avec 129 et 197 marches.

Bref, cette rencontre entre délégués a permis de se rendre compte de la situation actuelle et de mettre tout en œuvre pour relancer les Points Verts.Un rendez-vous sportif, démocratique et familial à la portée de tous, chacun selon son rythme et ses moyens. Cette rencontre s’est clôturée par un repas.