Eté solidaire à Gerpinnes: nettoyage de ruisseaux

Deux abribus entièrement relookés

De son côté, la Commune de Gerpinnes met le matériel à disposition des étudiants qui ont été encadrés par l’éducateur de rue Geoffrey Pietrons. Six jeunes (Anaëlle Jacquemin, Noémie Flamand, Aaliyah Mandelier, Sacha Plancke, Maureen Bolle et Guillaume M.G) ont participé à l’opération en ces deux premières semaines de juillet. Ces jobistes ont effectué des tâches diversifiées.

Parmi celles-ci, il y avait le relooking de deux abribus de l’entité: un premier situé à proximité du centre culturel et le second à la rue du Bultia, à proximité du centre commercial. Les jeunes ont d’abord gratté l’ancienne peinture avant de mettre une couche de blanc.

"Ils ont ensuite réalisé des graffitis en compagnie d’Albine, animatrice spécialisée dans le "street art" à la province de Hainaut HCT éducation permanente et jeunesse" , explique Geoffrey Pietrons.

Des tâches qui ont du sens

Au-delà du fait d’offrir un job aux étudiants, l’action vise la cohésion sociale. "Nous ne sommes pas dans une philosophie de rendement. Les jeunes font des tâches qui ont du sens comme le nettoyage du ruisseau d’Hanzinne dans une optique de prévention suite aux inondations de l’été dernier. J’attache aussi beaucoup d’importance à la vie de groupe, aux liens qui se créent, aux échanges entre les jeunes" , détaille l’éducateur de rue.

Les jobistes ont aussi réalisé des petites jardinières à l’aide de matériel de récupération (palette en bois) destinées aux enfants en stage à la Maison des familles. Ils ont également vécu une expérience enrichissante en participant à un atelier "Ikigaï" dont le but est de permettre à chacun de trouver sa voie, sa raison d’être. Enfin, ils ont reçu des conseils pour la rédaction d’une lettre de motivation et d’un CV.

Les six jobistes étaient heureux d’avoir participé à cette aventure professionnelle et humaine. "Cette première expérience m’a permis de découvrir pas mal de choses comme le graffiti" , confie Anaëlle. "L’ambiance dans le groupe était top et l’argent gagné me permettra de passer mon permis de conduire" ,