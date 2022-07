Fin de l’aventure pour les conseillers juniors

Pour pallier cet obstacle, les juniors ont réalisé des capsules de présentation originales avec l’aide de deux animateurs de l’ASBL Creccide. Ces vidéos ont été diffusées auprès des conseillers communaux et les enfants ont prêté serment, par groupe, devant le collège communal le 24 février 2021 au moment où la situation sanitaire était meilleure.

Un jeu sur les énergies

Cette législature du CCE a été marquée par la présentation du jeu EnerjX au Ministre Philippe Henry lors d’une rencontre à la salle des fêtes le 25 juin 2021. "Le ministre a été très intéressé par ce jeu sur la sensibilisation aux énergies" , rappelle notre interlocutrice. Lors de sa visite, une promesse de subside avait été faite pour une diffusion à plus grande échelle.

Juste avant de nouvelles mesures restrictives l’hiver dernier, les jeunes conseillers ont participé à une version réduite de l’opération Place aux Enfants le 16 octobre dernier. "À cette occasion, ils ont visité différents acteurs locaux comme la chèvrerie du Moulin, la ferme de Raz Buzée où ils ont eu la chance de se familiariser avec les animaux de la ferme" , détaille Patricia Druszcz.

Lors de cette journée découverte, les juniors se sont aussi rendus au Meilleur ami de l’homme où ils ont appris les bases du dressage canin. Lors de leur visite de l’église Saint-Michel, ils ont été accueillis par le curé Philippe Pardonce qui leur a conté l’histoire de Sainte-Rolende. L’activité s’est ponctuée par une rencontre avec Gérard Thonon qui leur a fait une démonstration de ferronnerie et les a invités à mettre la main à la pâte.

Lors de la Semaine de l’arbre en novembre dernier, les jeunes ont retroussé leurs manches pour planter une haie d’une trentaine de mètres ainsi que quatre arbres. Composée d’espèces indigènes, cette haie vive a été créée à proximité du bâtiment du service des Travaux.

En décembre, les membres du CCE et le Conseil consultatif des seniors ont mis en place un projet solidaire pour Noël afin d’apporter du réconfort au sein des maisons de repos et des résidences services de l’entité gerpinnoise. Lors de cette action Noël solidaire , plus de 400 cartes de vœux ont été transmises aux personnes isolées.

"Lors de leur rencontre en février, les jeunes conseillers ont exprimé leur souhait d’agir en faveur des Ukrainiens. Ils ont donc rempli des sacs de produits de première nécessité récoltés par la Commune. Les sacs différenciés en fonction des catégories: homme, femme, enfants et nourrissons étaient destinés à être expédiés vers Bruxelles" , conclut l’animatrice du CCE.

En mai dernier, soucieux de leur cadre de vie et sensibilisés à l’environnement, les juniors ont nettoyé un tronçon du ruisseau de Hanzinne. Cette activité, organisée en collaboration avec le Contrat Rivière Sambre & Affluents , a permis de récupérer 4 grands sacs-poubelle de déchets. Les nouveaux juniors prêteront serment en septembre.