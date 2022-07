Adieu la rhubarbe, la fête célèbre l’amitié, à Loverval

Le concept a été maintenu mais les produits n’étaient plus uniquement à base de rhubarbe. Un verre de l’amitié était également offert à chaque visiteur. Au-delà de la convivialité, l’événement comprenait aussi une exposition. "Au départ, nous avions pensé mettre en valeur les promenades dans les bois de Loverval mais on s’est rendu compte que l’on manquait de temps car on a le projet de réaliser un livre à ce sujet , informe Michel Monseur. Nous avons alors pensé au 50eanniversaire de la bibliothèque qui est passé sous silence en 2020 à cause de la pandémie" , ajoute notre interlocuteur. L’exposition a été réalisée par les Amitiés Lovervaloises , la bibliothécaire Joëlle Fayt, les précieuses archives du Petit Lovervalois et les photos des fidèles bénévoles: Jeanine Gliszczynski, Micheline Dufert et Francis Pourcel.

Installée dans l’ancienne maison de l’instituteur, faisant partie de l’école communale, la Bibliothèque de Loverval aurait dû fêter son 50eanniversaire le 25 avril 2020 mais le Covid et les mesures sanitaires ont empêché de fêter l’événement à cette date.

L’inauguration officielle a eu lieu le samedi 25 avril 1970 en présence de Raymond Brimant, bourgmestre de Loverval de 1966 à 1976, de Paul Vandromme, journaliste et rédacteur en chef du Rappel, et Pol Éloy, bibliothécaire du 25 avril 1970 au 22 juin 2009.

La décision de l’ouvrir avait été prise par le conseil communal le 21 novembre 1968. De 1992 à 1994, d’importants travaux furent réalisés à l’étage par l’administration communale. Il restait toutefois des travaux de rénovation à exécuter, ceux-ci ont été réalisés en avril 2005.

Parmi les dates marquantes, il y a l’année 1994 avec l’informatisation de la bibliothèque. On retiendra également l’année 2006 avec la première participation au Prix farniente et l’ouverture de la ludothèque.

Au fil du temps, la salle du prêt et les rayonnages ont été réorganisés afin d’enlever les étagères en bois qui se trouvaient devant les fenêtres.

Le bureau de prêt a quitté le centre de la salle afin de disposer les tables de lecture et/ou de réunions. Des stores modernes sont venus remplacer le système D des tentures et des panneaux amovibles. Par la suite, afin de répartir au mieux les collections, de nouveaux rayonnages sont venus remplir l’espace central, autrefois lieu d’accueil des différentes réunions.