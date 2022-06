Pour le moment, toutes les voies ne sont pas encore installées à Loverval. Les grimpeurs de haut niveau ne s’entraînent pas encore tous les jours dans leur nouvel environnement. « C’est un outil formidable, pointe Simon Lorenzi, un des sportifs qui doivent constituer l’avenir de l’escalade belge. On doit aller jusqu’à Paris pour trouver une salle comparable. Cela va nous permettre de nous confronter à des difficultés multiples. C’est ce qui est le plus important pour progresser : devoir trouver des solutions. Nos entraîneurs vont travailler avec le coach national pour nous proposer des voies qui nous mettront au défi. Dans les salles privées, ce travail n’est pas possible. Il faut encore trouver le bon ouvreur, celui qui crée concrètement ces voies avec différentes prises. Quand ce sera fait, nous nous entraînerons plus régulièrement encore ici. » V.M.