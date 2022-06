"Cette manifestation comporte trois objectifs" , annonce Silvana Di Calogéro, la chargée de communication. "Le premier est de mettre en valeur les apprentissages et réalisations des participants à nos ateliers. C’est pour cette raison qu’il y a, entre autres, un concert de l’atelier Arguèdènes. Le second est de permettre aux citoyens de découvrir notre programmation du second semestre et, pourquoi pas, de s’inscrire aux activités."

Le troisième objectif consiste à proposer au public un moment convivial via des activités gratuites pour petits et grands. Les réjouissances débuteront par un atelier culinaire (13h à 15h) pour apprendre à préparer verrines et canapés qui seront servis au public dès 16h30. Dès 14h, les participants des ateliers photos, bd et écriture exposeront quelques-unes de leurs réalisations de l’année.

"De 14h à 14h30 ou de 14h30 à 15h, Stéphanie initiera le public à la pratique du yoga. Dans le même temps, de 14h à 16h, nous invitons les familles à jouer à des jeux de société en compagnie de nos animateurs" , détaille notre interlocutrice.

Le spectacle pour enfants "Vertigo", de et avec David Neve, débutera à 15h30 et sera suivi d’une animation de création d’instruments verts.

En début de soirée, un concert d’Arguèdènes sera donné par les participants de l’atelier de 18h à 19h. "Cette journée festive se ponctuera, à 20h, par un concert de la fanfare royale d’Acoz" , conclut Silvana Di Calogéro.

Toutes les activités seront gratuites, y compris les jeux en bois et le château gonflable accessibles, de 14h à 18h, dans la cour du centre culturel.

Inscription préalable obligatoire au 071/50.11.64. Site:

www.gerpinnes.tv