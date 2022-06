Du Folk à Donf au Centre culturel gerpinnois

"Littéralement, fest-Noz veut dire fête de nuit. En Bretagne, ces fêtes offrent l’occasion aux gens de danser et il y a beaucoup de danses qui se font à partir des chants. D’autres, selon les répertoires et les coins, se font à partir des instruments. En résumé, le fest-Noz est une soirée où l’on mange des crêpes, on boit du cidre et on danse" , confie Ioana Lemoine.

Cet atelier, proposé à la maison de village de Lausprelle, a réuni huit participants curieux de découvrir l’univers des danses bretonnes et de s’initier aux différents pas de base utilisés dans la plupart des danses de fest-Noz. "Autrefois, en Bretagne, les gens se retrouvaient en veillée le week-end et le fest-Noz s’apprenait sur le tas et se transmettait de générations en générations. Aujourd’hui, c’est encore le cas mais on peut aussi s’améliorer en rejoignant un cercle de danses" , explique notre interlocutrice. Au fil de l’animation, les stagiaires ont appris quelques pas de danse dans la bonne humeur.

"Nous sommes heureux de retrouver notre fête du folk dans sa forme traditionnelle après une édition annulée en 2020 et une édition adaptée en 2021. Le bal folk favorise la rencontre entre les gens, les moments de partage dans une ambiance de tradition" , conclut Marinette Bonnert. Cette dernière forme un duo avec Pierre Challe, réunissant deux amoureux de l’accordéon diatonique au sein du groupe Folk à Donf .