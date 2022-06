Ambiance folk au centre culturel

Des initiations

Dans l’après-midi, entre 14h et 18h, Ioana Lemoine proposera une initiation aux principales danses de fest-Noz pour jeunes et adultes. Cette professeure de chant et musicothérapeute est, depuis toujours, une passionnée de la voix et de la danse. Elle animera un atelier pour apprendre les différents pas de base utilisés dans la plupart des danses de fest-Noz. Le coût est fixé à 20 €.

Le bal folk pour enfants sera animé par Zim Boum Trad, entre 19h et 20h. Au son de l’accordéon diatonique, de la guitare et des percussions, les enfants entreront dans la danse. La musique de "Zim Boum Trad" et quelques mots d’explications les guideront vers une ronde endiablée ou au cœur d’une folle farandole. Cette activité est gratuite.

Le bal folk, avec le groupe Folk à Donf et le duo breton Yann-Fanch Perroches et Ioana Lemoine, commencera à 20h30. Pour y participer, une entrée de 10 € sera réclamée. Folk a Donf a été formé autour de Pierre et Marinette, deux amoureux de l’accordéon diatonique. Tous deux s’amusent à croiser les mélodies et les arranger pour que leurs instruments se répondent et se complètent.

Invitations au voyage

Ce duo a été rejoint par deux amoureux des cordes, Michel au cistre et avec sa guitare atypique à 10 cordes, ainsi que Jean Pierre avec sa basse électro-acoustique. Le groupe propose un répertoire à l’image de la Wallonie: un savant mélange de tradition et d’influences extérieures.

Ce quatuor sera suivi d’un duo. Yann-Fañch Perroches (à l’accordéon diatonique) et Ioana Lemoine (au chant) s’associent pour des ballades traditionnelles rythmées, qui sont autant d’invitations au voyage au départ de la Bretagne, en passant par l’Écosse, l’Espagne ou encore l’Irlande.

Une bulle musicale pleine de finesse et l’imagination attendent les participants. Le nombre de participants étant limité pour chaque activité, il est indispensable de s’inscrire.

Informations et réservations au 071 50.11.64 ou www.gerpinnes.tv