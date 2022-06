Un mur artistique au collège Saint-Augustin de Gerpinnes

L’été dernier, la section fondamentale du collège Saint-Augustin répondait à l’appel à projets Par Essais et Bonheurs proposé par la cellule Culture/Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’établissement gerpinnois a été sélectionné et a reçu un subside pour concrétiser ce projet socioculturel: la réalisation de deux fresques street art pour embellir et colorer durablement la cour de l’école.

En mars dernier, les élèves ont visité un parcours urbain dans la métropole carolorégienne en compagnie de Jonathan Raye, graffeur et animateur Arts Urbains à l’ASBL FOr’J. Préalablement à cette visite de terrain, chaque élève de 6eprimaire avait réalisé un dessin. "Toutes les esquisses ont été soumises au vote des élèves. Trois ont été retenues mais une a été enlevée car elle était trop difficile à réaliser" , expliquent Amy Ansel et Daphné Sanabria, élèves dans la classe de Madame Anne Michel.

Le nom de l’école en 3D

La première fresque représente le nom de l’école avec chaque lettre réalisée en 3D dans des tons roses et mauves. "Chaque élève a travaillé sur un quart d’une lettre pour que tout le monde puisse apporter sa pierre à l’édifice" , complète Tommy Denruyter, élève dans la classe de Madame Carole Dechef.

"La seconde fresque représente un paysage avec un ciel bleu, un soleil, un arc-en-ciel, des nuages, un château, un oiseau et quelques personnages. Cette création est très colorée avec du bleu, du vert, du mauve, du rose, du jaune et de l’orange" , décrivent Igor Matagne et Camélia Donati, élèves dans la classe de Johan Dannevoye.

Par petits groupes, les élèves ont préalablement réalisé le croquis à la craie. Dans un second temps, ils ont coloré via la technique du graffiti au latex avant de passer aux bombes de peinture. "Le plus difficile est d’être minutieux, précis car il ne faut surtout pas dépasser les contours de l’esquisse. Quand cela s’est produit, notre animateur a rattrapé le coup. Ces deux fresques resteront un souvenir, une trace indélébile de notre passage dans cette école" , concluent Amy Ansel et Daphné Sanabria.

Au-delà de cette œuvre collective, chaque élève a créé une toile personnelle. Toutes ces œuvres seront exposées lors du vernissage prévu le lundi 27 juin à 17h au sein de l’école. « Nous inviterons les élèves des autres écoles de l’entité, ainsi que les pensionnaires de la maison de repos des Flaches, à venir découvrir les fresques de 10h à 11h et de 14h à 15h » , conclut l’institutrice Anne Michel.