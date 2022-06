Majestueuse rentrée de la Sainte-Rolende

Selon nos chiffres, la compagnie de Biesme (avec celle des petits voltigeurs) reste la plus importante avec 376 marcheurs. Derrière, on retrouve trois compagnies presque à égalité. Il s’agit de Hanzinne (349), de Joncret (354) en progression constante et des Flaches (356). Depuis 2018, cette dernière compagnie a toutefois perdu une cinquantaine de marcheurs.

En cinquième position, on retrouve la compagnie de Gerpinnes-centre avec 323 unités, en légère baisse par rapport à la dernière édition en 2019. Dans ce classement ludique, la sixième place revient à la compagnie de Villers-Poterie (315), juste devant celle d’Hymiée (312) qui continue sa progression.

Les autres compagnies restent stables par rapport à 2019: Fromiée (284), Gougnies (251) et Acoz (201). Précisons encore que la plus petite compagnie, mais non la moins jolie, est celle de Tarcienne avec 120 marcheurs.

Notre estimation permet de donner une tendance pour cette édition 2022, qui s’approche de la dernière Pentecôte en 2019. L’absence de la Sainte-Rolende durant la pandémie n’a pas entamé la motivation des marcheurs. Il n’y a pas eu, non plus, une forte croissance pour la reprise, ce qui peut s’expliquer par le fait que de nombreux étudiants sont en blocus et que certains ont dû renoncer en raison de l’augmentation du coût de la vie.