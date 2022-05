Un nœud rose en échange d’un soutien-gorge

"Nous invitons les femmes, jeunes et moins jeunes, sensibilisées par la lutte contre le cancer du sein, à venir accrocher un de leur ancien soutien-gorge sur les petits crochets prévus à cet effet devant la salle du conseil et de prendre en échange une enveloppe" , informe Christine Laurent.

"Cette enveloppe contient le nœud rose de Think Pink, une publication sur l’autopalpation et une brochure de sensibilisation au mammotest. Les soutiens-gorge récoltés seront conservés et utilisés lors d’une nouvelle action lors de l’action Octobre rose" , conclut l’échevine de la Santé.

La commune de Gerpinnes a acheté 300 nœuds roses, ce qui représente une somme de 600 €.