Les acrobaties aériennes sont agaçantes mais légales, à Gerpinnes

Depuis un an, les plaintes se multiplient, de la part de Gerpinnois, parce qu’un avion réalise des acrobaties aériennes au-dessus des quartiers résidentiels de Bertransart et des Flaches notamment. Outre le bruit répétitif et lancinant du moteur de l’aéronef, c’est le spectre d’un crash aérien dans le voisinage qui est l’objet de craintes, puisqu’on entend parfois le moteur se couper pendant les manœuvres.

Un crash dans une prairie de Dailly le 15 février 2017, c’est justement comme cela que l’expérience couvinoise s’était terminée. Le pilote, un expert, s’en était miraculeusement sorti avec une simple entorse.

Qu’en serait-il dans une zone si habitée? Alors que les réseaux sociaux turbinent à coups de commentaires alarmistes, l’administration communale a tenté de faire stopper ces manœuvres aériennes, en vain.

En conseil communal ce jeudi, Martine Delporte (Les Engagés) a interrogé le bourgmestre sur la question.

"Nous avons reçu la première plainte le 7 mai 2021, il y a donc juste un an , a expliqué Philippe Busine (Les Engagés). Le 27 juillet, un premier courrier a été envoyé au SPF Mobilité et Transports. Il est resté sans suite. Le 15 décembre, on a renvoyé un courrier de rappel, par recommandé. Le 17 décembre, le SPF réclamait des données précises pour pouvoir identifier l’avion en question."

Une fois ces données fournies, l’explication est parvenue à l’administration locale, le 19 janvier dernier: "Ce ne sont pas des manœuvres acrobatiques de plaisir mais un entraînement lié à une formation de mise en situation d’urgence, de situation anormale durant le pilotage de l’avion.Cette formation a pour but de mettre les futurs pilotes professionnels en situation anormale afin d’acquérir l’expérience nécessaire pour appliquer les mesures de retour à une situation normale."

Ce cursus de formation est récent. Il date de la fin 2019, mais il n’a pu être mis en place qu’à la fin mars 2021, vu la pandémie.

Pourquoi à Gerpinnes?

Pourquoi ces pilotes n’iraient-ils pas tenter leurs cabrioles ailleurs? Les Gerpinnois sont nombreux à se poser la question. La réponse est assez pragmatique.

D’abord, il y a la question de l’autonomie de l’appareil. Réponse du SPF au bourgmestre: "Cet avion, un F-Hurt, utilisé pour l’entraînement des pilotes, a une petite autonomie et ne peut pas aller trop loin de l’aérodrome de Charleroi."

Autre paramètre: les couloirs aériens. Au nord, ils sont réservés aux mouvements d’approches de l’aéroport de Gosselies. Plus au sud, à ceux de Florennes.

Entre les deux, il y a Gerpinnes… "L’école a déjà établi des zones afin de ne pas toujours survoler le même endroit , assure le SPF. Les régions survolées sont les moins denses en population." Et l’autorité de transport aérien conclut: "Il n’y a pas d’infraction à la réglementation."

Que faire, dès lors? Le collège communal est impuissant, vu la légalité de ces exercices. Mais il garde le cap néanmoins, même si le partage des compétences parmi la lasagne constitutionnelle belge complique les démarches à effectuer.

Pour les nuisances sonores, ce n’est plus au Fédéral mais à la Région qu’il faut en effet s’adresser.

"Nous allons rédiger un nouveau courrier, signé du conseil communal, au SPF Mobilité Transport, au SPW Environnement, à l’autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNAW), à l’aéroport de Charleroi et à la Société Wallonne des Aéroports (SOWAER)" .