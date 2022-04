Balade gustative à Loverval Les comités de quartiers de Loverval et Les Amitiés Lovervaloises ont organisé, ce dimanche 24 avril, leur 6 balade découverte et gustative sur une distance de 9 km. La manifestation a réuni 136 participants répartis en 4 groupes. De retour après deux ans d’absence, l’événement a fait connaître aux gourmands randonneurs le riche patrimoine naturel et architectural du village. J.H.