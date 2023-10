Froidchapelle: La rue Basse restera à double sens

La vente de bois sur pied du 4 septembre, elle, a permis une recette totale de 158 640,60 €. Tous les budgets 2024 des fabriques d’église ont été votés: Erpion avec une participation communale de 7287€, Boussu (12 612 €), Froidchapelle (19 867 €), Vergnies (5938€) et Fourbechies (7828€).

Les élus ont également adopté une modification à la hausse de la taxe de séjour pour les établissements d’hébergement touristique: on passe de 120 à 180 € par an et par lit ou plus exactement par personne. Pour l’hébergement touristique de terroir, ce sera 70 € par lit et pour l’hébergement sur un terrain de l’entité: 1,15 € par personne et par nuitée.

Une décision relative au règlement de roulage: après une année d’essai la rue Basse de Boussu reste à double sens et sera limitée définitivement à la circulation locale. On a acheté du mobilier pour les nouveaux locaux de l’école du Crochet (21 834 €) et pour l’aménagement de la Maison de la Ruralité (20 000€). Dernière info: les travaux d’isolation acoustique de la salle omnisports sont relancés.