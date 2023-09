Froidchapelle: Boussu-lez-Walcourt va revivre sa Libération

Après Froidchapelle, puis le village d’Erpion en 2021 et de Vergnies en 2022, ce sera cette année à Boussu-lez-Walcourt que se déroulera la manifestation les 8, 9 et 10 septembre. Thème retenu: la Résistance.

Un programme sur trois jours

En prélude à ces trois jours, une conférence de Simon Gronowski se déroulera le jeudi 7 septembre, à 18 h, en l’église de Boussu. Il faut se souvenir que Simon Gronowski avait 11 ans quand il a pu s’échapper du convoi qui partait de Malines pour rejoindre Auschwitz et ce, grâce à la Résistance. L’entrée à cette conférence est gratuite. Mais les places étant limitées, il est impératif de réserver via François ( frandom500@outlook.co ) ou via Marc (slaesrobert@gmail.com).

Le vendredi 8 septembre: dès 16 h, accueil des participants.

Le samedi 9 septembre: à 9 h, ouverture des expositions ; à 10 h, balade mémorielle, à 12 h 30, repas assiette froide ; à 13 h 30, animations sur le camp ; à 18 h 30, repas ratatouille saucisse ; à 20 h: soirée années 40-45.

Le dimanche 10 septembre: à 9 h, ouverture des expositions et de la bourse militaria, à 11 h 30, inauguration de la stèle des aviateurs ; à 12 h 30, repas barbecue trois viandes. À 16 h: fin de la commémoration.

Pour ce qui concerne les repas, réservation obligatoire auprès de Marc (0472/403 061) ou François (0476/241 828).