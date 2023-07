Franz reprend l’exploitation familiale et fait du commerce de chevaux. Françoise quittera alors son travail de comptable.

La devise de Franz: "Pas de stress, pas de pression, il fait bon vivre à son aise". Ils ont une fille et deux petits-fils.

Le mariage de Jacques Tarin et Heidemarie Stratmann se déroule le 23 août 1973, à Arnsberg, près de Dortmund. Originaire de Rance, Jacques est militaire de carrière et rencontre sa belle lors d’une permission. Ils resteront 25 ans en Allemagne avant la fermeture de la caserne. Ils arrivent à Erpion dans les années 1990. Ils ont quatre enfants et onze petits-enfants. La marche et la pêche à la ligne sont les deux loisirs du couple.

Pierre Meerens et Linda Boghmans se sont mariés, à Zellik, le 24 novembre 1973. Spécialiste dans la vente, il a exercé ses talents de manager dans quatorze sociétés différentes. Ils sont arrivés à Erpion près de l’Aquacentre vers 2010 et profitent pleinement de la retraite.

Leurs passions: photographie, chiens et chevaux pour elle, jeu de Go pour lui et les voyages en camping-car ensemble. Ils ont deux enfants et deux petits-enfants.

Après la remise de fleurs par la jeunesse, le verre de l’amitié a clôturé la fête aux jubilaires de l’entité de Froidchapelle.