Froidchapelle: dix couples jubilaires fêtés à la ducasse

Les remariés de Froidchapelle

Pietro Dissegna et Jeanine Sturbois se sont mariés le 9 août 1958 à Ghlin. Né près du lac d’Annecy, Pietro a grandi près du lac Majeur en Italie et gagne la Belgique en 1953. Jeanine est née à Ghlin. Le couple aura 2 filles, 6 petits-enfants, 6 (et bientôt 8) arrière-petits-enfants. Cuisinier, Pietro a travaillé à Mons, Marchipont, Belœil. Il a tenu un restaurant à Dour et a terminé au restaurant de la Plate Taille (toujours une histoire de lacs). Ils sont installés au Cul de Cheval depuis 1991.

Après s’être rencontrés à l’université de Leuven, le Docteur Pierre Allard et Jacqueline Cogneau se marient, à Marcq-lez-Enghien, le 13 avril 1963. Ils s’installent à Couillet et madame doit assurer le rôle très spécifique de secrétaire pour son mari. Ils ont 3 filles, 8 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Ils achètent, en 1969, une maison à Froidchapelle et y sont domiciliés depuis 30 ans.

Christian Perot et Anne-Marie Lambert se marient, à Pesche, le 10 juillet 1973. Christian fera sa carrière à la SWDE tandis que son épouse sera institutrice à Fourbechies dès 1973. Ils ont 2 enfants et 4 petits-enfants. Casanier, Christian "a un très beau jardin" et "Mimie" adore la marche et le chant choral.

Nés, elle à Fourbechies et lui à Froidchapelle, Françoise Kubiak et Jean-Luc Durbecq se marient au civil, le 17 mai 1973, à l’église le 11 juillet 1973 et auront 2 enfants qui leur donneront 3 petits-enfants. Ils auront des carrières complètes, elle comme infirmière pédiatrique à l’ONE et lui aux Ponts et chaussées à Baileux. Musicien autodidacte, Jean-Luc est le tambourineur connu de tous lors du Laetare et d’autres carnavals.

Guy-Jean Lecron et Jeanine Gaume se marient, à Froidchapelle, le 21 septembre 1973. Ils ont 3 enfants dont des jumeaux. Lui travaille à la ferme familiale à Vergnies avant de reprendre la ferme Mathieu. Malgré la retraite, Guy-Jean délaisse difficilement ses activités et Jeanine est heureuse de recevoir, autour d’une bonne table, ses enfants et ses 7 petits-enfants.

Bruno Dony et Nadine Mullie se marient, à Bruxelles, le 3 octobre 1973. Devenu médecin en 1976, il exerce à Bruxelles et Nadine quittera son travail pour devenir "le téléphone de Bruno" Ils ont 2 enfants et 4 petits-enfants. Depuis 2000, ils pratiquent la danse de salon, une passion qui leur permet de vraiment déconnecter.

Originaires de la région montoise, Guy Piastra et Nelly Delcourt ont 2 fils, 2 petites-filles et 1 arrière-petite-fille. Lui était peintre en bâtiment et elle accompagnatrice d’enfants handicapés. Ils ont emménagé à Fourbechies en 2003. Guy fait partie d’un groupe de gilles à Jemappes et leur grande passion, c’est le camping-car et les voyages.