Pays des Lacs: trois brochures avec des itinéraires pour les vélotouristes

Cela permet en outre de renforcer la mobilité douce, les déplacements touristiques et quotidiens mais aussi la cohésion territoriale à travers de grandes liaisons cyclables. Ces itinéraires peuvent aussi soutenir la création d’emplois en suscitant le développement de services connexes, comme les secteurs de l’hébergement, de l’horeca et les petits commerces comme les artisans et producteurs.

Un premier carnet de route,

l’EuroVelo 3, propose des itinéraires culturels longs de 5 100 km reliant la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne à la découverte d’édifices religieux impressionnants.

Des boucles transfrontalières

En Belgique, et pour la partie allant de Charleroi aux portes de Paris, il faut compter quatre jours à vélo. Le contenu de ce carnet a été réalisé par deux blogueurs qui racontent leur expérience, agrémentée de différents coups de cœur ou lieux emblématiques qui valent le détour. Il s’agit donc ici d’une brochure incitant à découvrir le territoire à son rythme.

La deuxième brochure disponible s’intitule "Les Boucles des Lacs cyclosportives". Elle comprend une carte à destination des cyclosportifs. Ce produit propose deux boucles transfrontalières de 100 km au sud et 110 km au nord s’appuyant sur les points-nœuds installés. Les parcours passent des Lacs de l’Eau d’Heure au Lac du ValJoly, à la vallée de l’Avesnois ou encore par la Thudinie. C’est un véritable terrain de jeu pour les plus sportifs avec les vallées encaissées, les diverses côtes et les descentes. Le support reprend les restaurants et hébergements accessibles aux groupes depuis les deux pôles de départ.

Enfin, un troisième guide s’adresse plus particulièrement aux néo-pratiquants et aux familles. De quoi emprunter des boucles transfrontalières basées sur les points-nœuds du Pays des Lacs et du département du Nord de la France. Le guide présente cinq boucles de distances variant de 46 à 163 km pour un voyage de 1 à 5 jours. Entre rivières, lacs, champs et forêts, chacun pédale à son rythme à la découverte d’un riche patrimoine médiéval sublimé de paysages contrastés.

Une liste des services

La brochure reprend les activités touristiques, ainsi que les restaurants et les hébergements proposant des services et équipements adaptés aux cyclistes.

"Ces cartoguides cartonnent auprès de nos touristes et facilitent la vie de nos cyclotouristes, constate Jean-Marc Delizée, le président de la Maison du tourisme du Pays des Lacs. Lors de notre participation au Salon Bike Brussels des 24, 25 et 26 mars derniers, nous avons touché 325 contacts contre 229 contacts en 2022, soit plus d’une centaine de plus ! Et le dernier jour de la foire, nous étions en rupture de stock. Il y a un grand attrait pour la liste des hébergements, des activités et des restaurants le long de chaque parcours."

Ces trois brochures sont disponibles gratuitement sur demande par mail, téléphone ou à l’accueil de la Maison du Tourisme Pays des Lacs (Route de la Plate Taille 99, Boussu-lez-Walcourt). Elles sont aussi téléchargeables sur www.eurocyclo.be ou www.cm-tourisme.be

info@lepaysdeslacs.be – 071 14 34 83