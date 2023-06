Froidchapelle: un chemin pédestre entre Vergnies et l'Aquacentre

C’est presque par hasard qu’un chemin agricole oublié a été découvert entre Vergnies, Erpion et les Lacs de l’Eau d’Heure. Un chemin utilisé uniquement par quelques agriculteurs dont Rudy Cuypers. Sa ferme se situe à proximité de la jonction routière reliant Erpion et Froidchapelle, via le hameau du Four à Verre.