Un nouveau médecin s’installera à la bibliothèque de Boussu-lez-Walcourt

Un nouveau médecin à Boussu, voilà qui ne peut que réjouir la population. Mais son adresse ne sera pas nécessairement définitive. La convention d’occupation est temporaire, la jeune doctoresse s’installant pour quelques mois à peine avant de trouver un autre gîte dans l’entité et sans doute à Froidchapelle même.

Comptes

Lors de la même séance du conseil, les élus ont approuvé le compte 2022 du CPAS. Il affiche un boni de 51 886 € à l’exercice propre et 138 282 € de boni budgétaire global (somme des résultats antérieurs). La participation communale est fixée à 523 000 €.

Autres comptes 2022, ceux des fabriques d’église. Pour Froidchapelle, on enregistre un excédent de 11 306 € alors que la participation communale était de 19 519 €. Pour Boussu, un excédent de 4523€ et une participation communale de 5510€ et pour Vergnies, 1786€ d’excédent pour 2283€ de deniers communaux.

Au rayon des comptes 2022 encore, ceux de la Maison de Village de Vergnies affichent un boni également de 10 053 € alors que le budget 2023 est en équilibre.

Pour le reste

Le conseil a avalisé le remplacement d’Amélie Marlier par Philippe Marlier au comité d’accompagnement du Plan de cohésion sociale.

Des travaux d’entretien des voiries sont prévus sur trois chantiers: la rue du Moulin et du Bois Brûlé et un tronçon de la rue de la Queue de Rance à Froidchapelle et un tronçon de la Grand’Rue à Boussu.

Une décision de principe a été approuvée pour l’aliénation d’un terrain communal à la rue de la Tourpène.

Comme beaucoup d’autres communes du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, les Froidchapellois ont approuvé une motion de soutien à l’ASBL Le Répit, qui offre une aide à la population en proie à des problèmes d’assuétudes. L’association manque cruellement de moyens pour fonctionner.

À la fin de la séance, une discussion à bâtons rompus s’est engagée sur l’implantation prochaine d’un site de biométhanisation agricole. Le projet semble avancé en toute discrétion. Trop de discrétion aux yeux de Jean-Pol Bouillot.