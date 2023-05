Boussu-lez-Walcourt: le marché aux fleurs du cercle Le Magnolia

Fleurs annuelles et aussi tout ce qu’il faut pour le potager ont fait le bonheur de tous ceux et toutes celles qui sont passés, samedi comme dimanche, dans le local du foyer culturel. Reste à souhaiter à chacun le meilleur résultat possible, aidé si possible d’une météo sans trop d’excès.

Et pour ceux qui le désirent, la possibilité de participer au concours des façades fleuries à Boussu et à Erpion.