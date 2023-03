Froidchapelle: Stéphane Denis confirmé au poste de directeur général

La décision a été rapide et, sans trahir le secret du huis clos, on pouvait déjà annoncer que le vote serait sans surprise.

Stéphane Denis

Originaire de Jamioulx, Stéphane Denis a vu le jour, le 7 juillet 1972, à Charleroi. Sa scolarité le conduit tout d’abord chez les Jésuites à Charleroi pour ses primaires comme pour ses humanités. Il poursuit alors avec un graduat en arts plastiques et en photographie, une passion qu’il exerce durant trois ans en qualité d’indépendant. La photo est un hobby qui le taraude d’ailleurs toujours.

Mais il est également attiré par le service public et c’est ainsi qu’il se retrouve au service de l’administration communale de Ham-sur-Heure. Il en profite pour suivre des cours de droits administratifs en cours du soir et finit par décrocher un master en sciences politiques. Durant plus de dix ans, il occupe des fonctions qui le verront grimper d’employé communal jusqu’à directeur général faisant fonction.

Il change alors de commune et, de 2010 à 2017, il devient chef de bureau et directeur général adjoint à Gerpinnes. Lorsque celui qu’il remplace réintègre son poste, il décide de partir, non sans regret. Mais nous sommes entrés dans l’ère du Covid et, de ce fait, peu d’opportunités se présentent à lui. Jusqu’au jour où il apprend le prochain départ d’Anne Aelgoet, la directrice générale de Froidchapelle, une commune à deux pas de son domicile.

Le 1er janvier 2022, il entre officiellement en fonction en qualité de directeur général de la Commune de Froidchapelle.

Adoubé par ses pairs

Anne Aelgoet admise à la pension, son poste devient vacant. Une année de stage a passé depuis son arrivée et, après le rapport de ses pairs (Laurence Stassin de Beaumont), Pierre-Yves Maystadt de Montigny-le-Tilleul et Stéphane Woltèche de Chimay), l’heure était donc venue pour le conseil communal de nommer ou pas Stéphane Denis à titre définitif.

La chose a été rondement menée et positivement en moins de cinq minutes. Le temps pour le nouveau directeur général de reprendre sa place et la séance publique du conseil communal pouvait commencer.