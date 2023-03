Froidchapelle: réjouis-toi, ce dimanche, voici venir le Laetare

Quoi neuf pour cette année ? Difficile de s’avancer en la matière, le propre du Lætare de Froidchapelle réside notamment dans le culte du secret jusqu’au départ du cortège, à 14 h 30, sur les hauteurs de l’ancienne gare. Changement quand même et il est d’importance: un nouveau président du comité du Lætare trônera au balcon de la maison communale. Willy Decuir a décidé de passer la main et Stéphane Bronchain a été désigné pour lui succéder (voir cadrée).

Comme d’habitude, ce corso fleuri sera composé d’une vingtaine de groupes, chacun développant un thème original illustré par les costumes des participants et surtout par un char que tous les visiteurs attendent avec grande impatience. Entre chaque groupe, une clique musicale ajoute de la couleur à l’ambiance générale et permet aux acteurs du Lætare de proposer diverses chorégraphies.

Qu’importe la météo

Après la première soumonce du début mars, et celle costumée de ce dernier vendredi, tout semble bien parti. Il reste une incertitude: la météo. Il est vrai que les Froidchapellois ont déjà connu tous les cas de figure avec un Lætare gris, pluvieux voire neigeux, mais aussi un Lætare arrosé d’un soleil radieux.

Mais qu’importe la météo, les villageois seront à la fête, ce dimanche 19 mars. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou sous le soleil, à Froidchapelle "The show must go on…". Et nul doute que tout le monde s’en réjouira !