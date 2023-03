Froidchapelle: une nouvelle marche dédiée à sainte Aldegonde

Sainte Aldegonde

Froidchapelle est connu des kilomètres à la ronde pour son célèbre "Lætare" qui déploiera d’ailleurs tous ses fastes très prochainement, le dimanche 19 mars exactement. Mais depuis quelque temps, sous le couvert, une rumeur parlait d’un autre rendez-vous possible à Froidchapelle: une marche folklorique pour accompagner la procession dédiée à sainte Aldegonde. Appelée aussi Aldegonde de Maubeuge, elle est la patronne de la paroisse et est née à Cousolre, vers 630. Elle est morte en 684, dans le cloître mixte de Maubeuge qu’elle a fondé au bord de la Sambre.

Une idée née dans la tête de deux amis, Guillaume Leclercq et Olivier Meys, passionnés par les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Lors de la marche du Saint-Sacrement de Daussois, Olivier (le Walcourien) et Guillaume (le Froidchapellois) partagent le verre de l’amitié. Ils sont abordés par une personne qui leur apprend qu’une marche avait existé autrefois à Froidchapelle et qu’il est bien dommage qu’elle soit tombée dans les oubliettes.

Marche à Froidchapelle

Il n’en fallait pas plus pour pousser les deux compères, par ailleurs marcheurs depuis de longues années, à tenter de mettre en place une marche à Froidchapelle, dédiée tout naturellement à la patronne de la paroisse. Mais on ne marche pas seulement à deux ! Bien vite, Guillaume et Olivier vont s’entourer de passionnés au sein même de Froidchapelle, mais aussi des villages environnants. Des passionnés pour qui la convivialité, la rigueur, l’esprit général des marches folkloriques ne sont pas tout à fait étrangers.

C’est le 26 août 2022, qu’un comité d’une dizaine de membres fondateurs est créé. Un état-major ne va pas tarder à mettre en place les différents textes réglementaires nécessaires et approuver les statuts propres à la nouvelle marche. Les fondateurs, rejoints alors par de nouveaux adhérents, décident de la date de la marche: l’avant dernier week-end du mois d’avril.

En avant, marche…

Certes, le nouvel état-major ne prétend pas que tout sera parfait, mais il fait en sorte que "l’escorte militaire" de sainte Aldegonde se déroule dans le plus strict respect de la tradition, avec les moments traditionnels comme les offices religieux, les recueillements aux monuments et cimetière, les défilés dans les rues mais aussi les moments d’amitié et de détente.

Déjà, le comité penser à la relève avec l’intention d’intégrer les jeunes, dans un premier temps dans un peloton de la jeunesse, mais ensuite dans une jeune compagnie autonome. "Bien sûr, tout cela en mode évolutif, précisent Guillaume et Olivier. Nous nous donnons trois ans pour finaliser définitivement la procession et la marche Sainte-Aldegonde de Froidchapelle." Ce sera dans quelques semaines…