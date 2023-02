Froidchapelle: le carnaval des écoliers de Boussu-lez-Walcourt

Ce vendredi, les tout-petits des classes maternelles, tout comme les plus grands des classes primaires, s’étaient habillés de leur plus beau déguisement pour faire le tour du village. Une belle façon de préparer la quinzaine de vacances qui pointait son nez. Au son des rythmes carnavalesques, les enfants ont fait voler les confettis, s’amusant à en asperger les connaissances rencontrées ici et là. Il était presque midi quand toute la troupe a regagné l’école, certaines petites jambes ayant largement leur compte.