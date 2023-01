Froidchapelle: un blessé à cause du verglas

Jeudi matin, le verglas recouvrait une bonne partie du réseau routier. Vers 8h, le conducteur d’un camion-citerne transportant du mazout a été surpris par une plaque de verglas et a perdu le contrôle de son bahut non loin du golf des Lacs de l’Eau d’Heure, et plus précisément à la rue du Milombois à Froidchapelle. Déséquilibré, le camion s’est retrouvé couché sur le flanc.