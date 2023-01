Froidchapelle: ils ont plongé dans le lac

Lacs de l’Eau d’Heure: ils ont plongé ! Comme chaque année, ils étaient quelques courageux à participer activement au plongeon de Nouvel An, dans les eaux du lac de la Plate Taille. Cette "baignade" était organisée par le parc Landal. S’il faisait doux, avec une température de plus de 10 °C, et que la température de l’eau était acceptable, avec ses 8 °C, un vent glacial a quand même obligé la plupart des participants à ne pas prolonger l’expérience. Beaucoup de curieux étaient venus avec leur appareil photo pour immortaliser l’exploit d’un parent ou d’un ami. Tous ces valeureux plongeurs ont reçu un essuie, une médaille, ainsi qu’un vin ou un cacao chauds offerts par l’organisation dans des gobelets réutilisables que chacun a pu ramener en souvenir de cet exploit du 1er de l’An.