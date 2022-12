Froidchapelle: des projets pour 2023 malgré l'explosion des coûts

À Froidchapelle, on a dérogé à la règle des conseils communaux du lundi pour le dernier rendez-vous des mandataires communaux de l’année. Dans la mesure du possible, la tradition veut que l’examen et le vote du budget communal se déroulent le jour des Saints Innocents. N’y voyez pas malice, cette "manie" remonte à bien des années. Cela s’explique, comme nous l’ont confirmé les anciens de l’assemblée, par le fait qu’autrefois, Froidchapelle votait son budget en décembre et était, du même coup, l’une des premières communes à avoir son budget bouclé.