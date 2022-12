40 ans de sports nautiques à l’Eau d’Heure

Fêter les 40 ans

À l’apéritif, c’est en présence d’Alain Vandromme, bourgmestre de Froidchapelle et d’Éric Van Houten, l’un des administrateurs du club que le vice-président, Didier Trine, a tenu à accueillir les hôtes de la soirée anniversaire en se remémorant les temps parfois difficiles comme les bons moments et surtout en insistant sur les fondamentaux qui font l’ADN du SNEH.

Pour Didier Trine, fêter les 40 ans, c’est avant tout remercier les centaines de bénévoles qui se sont investis pour faire vivre et évoluer le club et pour en faire l’un des plus beaux de Wallonie. Et de se rappeler l’évolution opérée dans les infrastructures, certes pas encore parfaites mais qui ont le mérite d’exister, tout en saluant les interlocuteurs des Lacs de l’Eau d’heure pour ce qu’ils ont permis.

Fêter les 40 ans, c’est aussi bien d’autres choses comme se souvenir des débuts de l’école de voile, parfois à la bonne franquette, pour aboutir à l’heure actuelle, à un centre de formation non seulement agréé mais aussi très réputé. Didier insiste sur cet aspect formatif: "Fêter les 40 ans du SNEH, c’est naviguer sur tous les lacs, mers et océans avec nos membres compétiteurs comme notre Jonas national. C’est aussi louer les résultats des jeunes coureurs de notre académie avec en point d’orgue cette année un titre de championne de Belgique en Spirou".

Il n’oublie pas quelques autres fleurons au palmarès de ces quatre décennies comme la section handivoile, en ayant une reconnaissance pour tous ceux qui ont œuvré à la naissance et au développement de ce projet inclusif.

Fête de famille

Le vice-président, en homme heureux, souligne: "Fêter les 40 ans, c’est comme fêter un vieux couple qui a ses petites histoires, ses querelles, ses jalousies mais aussi ses retrouvailles et ses embrassades. C’est la fête de famille avec ses énormes éclats de rire comme ses grandes souffrances quand un de ses membres rejoint le grand large".

Pour Didier Trine, l’anniversaire est aussi l’occasion de regarder vers l’avenir: "On doit regarder devant, avoir une vision d’avenir pour ce club, qui pourrait paradoxalement devenir royal déjà dans 5 ans" et de compléter ses propos d’un petit calcul: l’ASBL a été officiellement fondée en août 1982, née de la fusion des deux clubs d’origine, le SNW (Sports Nautiques Wallons) et le CVEH (Cercle de Voile de l’Eau d’Heure) lui-même créé en 1977 par les clubs de Virelles, de Dave, de Mons sur le SNEF.

Le temps pour le maïeur local de se féliciter de cette belle histoire et le temps pour Éric Van Houten de rappeler les grands moments du SNEH et le service de restauration pouvait entrer en action.

Des sports nautiques sur l’Eau d’Heure, de Falemprise à la Plate Taille

Comme précisé déjà, le SNEH, créé en 1982, est le fruit d’une fusion de deux clubs installés sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure. Mais les tout premiers pas de l’ASBL remontent plus précisément en 1977 à Falemprise, alors que le barrage de la Plate Taille était encore en construction. C’était le temps de la débrouille avec des pionniers qui ne disposaient que de rampes de mise à l’eau boueuses et de quelques caravanes d’appoint.

Le temps que les travaux se terminent et c’est dans un décor d’exception que se sont dessinés cinq lacs répondant à trois objectifs, l’étiage de la Sambre et de la Meuse, la production hydroélectrique et les loisirs nautiques et touristiques. Ce dernier objectif intéressait particulièrement les amateurs de voile avec le Lac de la Plate Taille qui leur a été réservé avec ses 420 hectares, le plus grand lac de Belgique et son orientation ouest-est, dans les vents dominants.

Et c’est là que s’est implanté le SNEH, devenu rapidement le plus grand club de voile de Wallonie, comptant en moyenne plus de 300 familles membres. On y pratique la planche à voile, le dériveur, la voile habitable et le quillard de sport. Les bateaux habitables sont mouillés dans une baie abritée et équipée de pontons.

Le club organise de nombreuses régates et championnats nationaux et internationaux dans les diverses séries, gère une école de voile ouverte à tous, allant de l’initiation au perfectionnement. Les membres organisent une régate intime toutes séries chaque dimanche. De plus, le SNEH dispose d’un club-house avec restaurant et espace barbecue, ouvert à tous et d’installations sanitaires adéquates. Autour du barbecue, il s’installe une vraie "vie de famille" entre les membres et leurs enfants. Les soirées à Oupia, au clair de Lune, sont reconnues pour leur convivialité.