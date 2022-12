Il s’agissait pour les participants d’aller, au départ des locaux des scouts, dans l’ancienne école libre, de poste en poste, pour y découvrir ici un arbre à vœux avec des boîtes solidaires, là-bas des décorations de boules de Noël. On pouvait aussi écouter quelques contes et bien entendu, on n’a pas oublié les plaisirs de bouche, cacao, cougnous, pékets, boudins et vin chaud. Une belle balade nocturne qui a ravi tous ses participants.