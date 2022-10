25 ans d’Échange, au service des Froidchapellois

Belle équipe

Des murs, des locaux, c’est indispensable mais un comité de bénévoles, ça l’est tout autant. La première à oser s’aventurer dans le projet, c’est Claudine Pappart en 1998, avant qu’Andrée Huberland prenne le relais en 2000. D’autres bénévoles vont assurer la présidence comme en 2003 Marie-Claire Soete et enfin Étienne Marlier, qui sera président dès 2005. Un beau bail avant de récemment céder la place à Évelyne Henrard.

Ce mardi matin, c’est dans les locaux de l’ASBL que ces bénévoles se sont retrouvés, entourés des membres du Collège et du CPAS pour un petit-déjeuner offert par la Commune. Ce fut l’occasion pour le bourgmestre Alain Vandromme d’insister sur le rôle de tous les bénévoles qui font fonctionner Échange depuis 25 ans. Et de préciser: "Être bénévole, c’est donner de son temps gratuitement pour aider des personnes, autres que sa propre famille. Cela peut-être aussi la satisfaction de se sentir utile, ou avoir le plaisir d’échanger avec son prochain. Grâce à votre travail et à votre écoute, vous rendez les gens heureux, vous apportez de la joie et du bonheur dans toutes les familles que vous aidez. Et pour toutes ces raisons, nous devons vous dire merci, vraiment un grand grand merci".

Après les mots du maïeur, Étienne Marlier a souligné la très bonne collaboration avec la Commune et le CPAS alors que Maguy Daue se félicitait du très bon travail également de Noémie Aelgoet au sein du PCS.