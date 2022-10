Boussu-lez-Walcourt: 180 personnes à la marche parrainée

Les responsables de l’amicale des parents de l’école communale de Boussu-lez-Walcourt ont eu beaucoup de chance, dans le cadre de la mise sur pied de l’édition 2022 de leur marche parrainée. Cette journée était agrémentée d’un généreux soleil qui a vite fait oublier les frimas d’automne de début de matinée. Avec pareille météo, pas étonnant que les enfants et leurs parents, des amis et connaissances (et quelques chiens !) se sont retrouvés aux abords du foyer culturel pour participer à la balade annuelle.