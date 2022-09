Boussu-lez-Walcourt espère la création d'une crèche de 28 places

Parent pauvre en la matière, le village de Boussu-lez-Walcourt a attiré l’attention des autorités communales qui ont sauté sur l’occasion se présentant à eux avec la vente des bâtiments de l’ancienne école libre, devenue entre-temps l’ASBL "Saxifrage", chère à l’abbé Polet. Celui-ci voulait d’accueillir en priorité des jeunes et des adultes qui ne peuvent s’offrir à grands frais un temps de dépaysement et de découverte.

L’acquisition communale avait l’objectif d’y installer un service de co-accueil. Malheureusement, les normes ont changé depuis lors, et cet accueil de jeunes enfants doit de fermer boutique au plus tard en 2025. Une situation tout indiquée pour se lancer dans l’appel à projets "Plan Cigogne", en collaboration avec les "Petits Pas de la Botte".

La Commune souhaite ouvrir une crèche de 28 places avec ce projet qui permettrait d’obtenir un subside de l’ONE, une subvention à l’infrastructure et des aides à l’emploi. Reste à attendre la décision et à espérer un accueil tout neuf pour les bambins d’aujourd’hui et demain.