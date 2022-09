Froidchapelle: la Plate Taille accueille une compétition de dériveurs

Après 60 ans d’existence, le championnat de Belgique de Yoles Ok arrive enfin en Wallonie. Près de 40 concurrents sont attendus, ces 24 et 25 septembre, avec sept nations représentées. La classe Yole OK est en pleine progression. Ce dériveur de 4 m de long, très exigeant et ancien support de préparation olympique, connaît une deuxième jeunesse.