Avant de lancer les hostilités, Florian Badoux et Denis Detinne, les organisateurs, ont tenu une conférence de presse ce vendredi. Deux grandes nouveautés de taille ont été annoncées: "Le nom d’Ironlakes va changer en Openlakes pour la prochaine édition, lance Denis Detinne. En fait, nous avons reçu un courrier d’avocat du label "Ironman", nous demandant de changer le nom, jugeant qu’il était se rapprochait trop du leur."

Les organisateurs avaient pourtant fait la demande pour recevoir la licence du géant américain. "Mais ils demandaient 150000 €, c’est beaucoup trop cher pour les petites communes (Cerfontaine et Froidchappelle) avec qui nous collaborons."

Le nouveau nom, Openlakes, a été choisi avec parcimonie. "Nous voulons rendre le triathlon accessible à tous, et à toute la famille, ajoute Florian Badoux. Par exemple, nous avons lancé cette année des triathlons pour les enfants (250 inscriptions), mais aussi pour les personnes qui n’ont jamais pratiqué la discipline, avec "My first triathlon experience"(200 inscriptions)".

Une coupe de Champagne?

Le nom Openlakes a aussi été choisi dans un autre but: il va s’ouvrir à un autre pays. "En plus des Lacs de l’Eau d’Heure, nous allons proposer un deuxième triathlon les 24 et 25 juin prochains, se réjouit Florian Badoux. Il aura lieu au Lac Du Der, en Champagne (France). Nous avons choisi cette région car elle n’est pas encore trop de loin des Lacs de l’Eau d’Heure. Et le cadre est exceptionnel: c’est le plus grand bassin artificiel d’Europe. Sa position géographique est également très stratégique, le lac n’est pas trop loin de Paris."

Un programme 2023 qui s’annonce alléchant. Mais avant, place ce week-end à la 3eédition, la dernière sous le nom d’Ironlakes, qui rassemblera encore du beau monde, comme Viktor Alexandre, Tim Van Hemmel, ou encore Pamphiel Pareyn.

Le programme: https://ironlakes.be/fr-epreuves-half-infos-course/