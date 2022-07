Mobilesem a rassemblé ses chauffeurs

Merci

Le soleil est toujours bien présent sur le site du Golf des lacs et ses rayons peuvent toujours se mirer sur les flots du lac de la Plate Taille que traversent de temps à autre l’un ou l’autre voilier. Ils sont une centaine de convives invités par l’agence de mobilité. Sans ces chauffeurs volontaires, Mobilesem ne serait pas et Claudine Bril, la présidente tout comme Olivier Foubert, le directeur et Louise Guillery, la responsable du call center ont voulu les remercier pour le travail accompli.

Voyez plutôt: en 2021, 9042 trajets, 310423km parcourus, ce qui représente plus de 18000 heures sur les routes. "Vous êtes importants pour les habitants de notre territoire rural qui font appel à nous, vous rendez à la société un service important qui coûterait très cher si elle devait l’organiser", a tenu à préciser la présidente Claudine Bril, pourtant absente pour cause de Covid et qui a confié ses quelques mots de remerciement au directeur Olivier Foubert. "C’est pour toutes ces raisons qu’il est important que Mobilesem vous mette en lumière de temps à autre", précise encore la présidente qui exprime encore ses regrets de ne pas pouvoir s’exprimer en présentiel.

MOBILESEM

C’est alors le directeur Olivier Foubert qui s’exprime en son nom propre pour rappeler qu’aujourd’hui plus que jamais, le transport des personnes est un enjeu fondamental pour tout territoire, quelle que soit l’échelle retenue. Et de préciser: "En effet, la crise sanitaire que nous traversons a, une fois de plus, démontré l’enjeu essentiel que sont l’accès aux besoins de base, la santé, les courses, le social pour tout individu, qu’il réside en milieu urbain ou à la campagne. Mobilesem œuvre depuis 2013 pour favoriser une meilleure mobilité des citoyens. Au départ active dans le sud de l’Entre Sambre et Meuse, la Centrale de Mobilité est amenée à étendre progressivement son action à l’échelle de Charleroi Métropole, devenant l’Agence Mobilité de Charleroi Métropole".

Mais Olivier Foubert ne veut pas se limiter à tout cela. Et d’ajouter: " Il persiste toujours un manque de moyens concernant la mobilité sur notre territoire. Sans l’intervention des chauffeurs bénévoles, beaucoup de personnes seraient dans l’impossibilité de se déplacer pour des trajets de première nécessité. En cette journée festive, nous saluons et remercions l’ensemble du pool des chauffeurs et chauffeures pour leur générosité via l’organisation de ce barbecue sur le magnifique site du Golf des Barrages de l’Eau d’Heure".

Pour le directeur, il faut poursuivre, renforcer les collaborations et encore amplifier le pool de chauffeurs, l’indispensable maillon dans tout le travail de Mobilesem.