Froidchapelle: le parcours du combattant pour les résidents de "l'Accueil"

Cette dernière nous précise que sur les 36 résidents, ils sont un tiers à s’installer dans leur propre voiturette pour descendre jusqu’au centre du village, tantôt pour se rendre à la commune, tantôt pour partager un bon moment à l’un ou l’autre bistro ou resto local, ou tout simplement pour prendre l’air.

Parcours du combattant

Nous sommes deux décennies en arrière quand les autorités communales décident de prévoir un parcours pour ces résidents. Du centre "L’Accueil" jusqu’à la place de Froidchapelle, presque 2 km de trottoirs, de bandes asphaltées sont alors réservés aux moins valides qui désirent sortir de leur hébergement habituel. Une signalisation au sol indique clairement la priorité consentie aux résidents.

Mais voilà, au fil des ans, certains usagers de la route ou riverains oublient ces priorités et, inconsciemment, parquent leur véhicule sur ces aménagements, négligent de tailler leur haie débordante ou y déposent leur poubelle le jour du ramassage.

Avec leur directrice Virginie Nicolas, les résidents de "L’Accueil" ont fait part de ces difficultés aux responsables communaux. Message bien reçu par le maïeur Alain Vandromme qui, avec l’échevin des Travaux, Sylvain Jaspart, et le responsable du service Travaux, David Scarceriaux, a tenu à se mettre dans la peau de personnes à mobilité réduite, le temps d’un aller-retour en chaise roulante, du centre à la Grand-Place.

Il est 10h ce vendredi-là quand la directrice de l’Accueil et quelques résidents invitent les trois responsables communaux à s’installer dans une voiturette.

Multiples obstacles

Et c’est parti, non sans difficulté, du moins pour les premiers hectomètres. Les trottoirs et autres bandes réservées aux handicapés ne sont guère larges, généralement surélevées par rapport à la chaussée.Il faut toute l’attention du pilote pour respecter la bonne trajectoire. En outre, certains résidents souffrent de handicaps moteurs d’importance. On se rend alors compte que le parcours n’est pas de tout repos, se transformant parfois en véritable parcours du combattant.

Constater, c’est bien. Encore faut-il remédier à cette situation. Comment? Pas si simple, sans doute. Dans un premier temps, les autorités communales pourraient déjà exiger, de tous les riverains de cette piste pour moins valides, l’enlèvement de tout obstacle, si minime soit-il. Une façon de respecter ces hommes et ces femmes qui n’ont pas la chance de disposer de toutes les facilités en termes de mobilité que le commun des mortels croit acquises à tout le monde…