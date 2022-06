Froidchapelle: le 12e VTT des Longs Fjeus

La météo avait repris des allures habituelles après la canicule du jour précédent. Des chaleurs anormales qui ont sans doute mis un frein à l’ardeur de certains puisqu’au final, ce sont seulement 350 participants qui ont enfourché leur bécane pour se lancer dans une boucle commune de 28 km avant d’éventuellement poursuivre sur d’autres boucles de 14, 18 et 21 km. Parallèlement à cela, il y avait possibilité de marcher sur 5 ou 10 km. Ils étaient une septantaine à se lancer sur les pistes piétonnes tracées par l’organisation. Une journée sans doute teintée d’un peu de déception pour les Longs Fjeus mais ils pourront se consoler en apprenant que leur chef de file, Stéphane Bronchain, vient d’être appelé à remplacer Willy Decuir à la tête du comité du Lætare de Froidchapelle. Un nouveau défi, et pas des moindres puisqu’il s’agira pour le nouveau président de gérer la bonne tenue et l’organisation de la grande festivité annuelle de Froidchapelle.