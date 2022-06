Boussu-lez-Walcourt défile trois jours

La Trinité walcourienne ayant été baignée d’un beau soleil, les marcheurs du Saint-Sacrement de Boussu-lez-Walcourt auraient pu craindre une météo médiocre, selon les dires des anciens. Mais les anciens n’ont pas toujours raison puisque la journée de samedi, premier volet d’un long week-end de trois jours de fifres et de tambours fut non pas arrosé de soleil mais véritablement inondée d’un tsunami d’une chaleur à peine tenable. Jusqu’à 35° sous un uniforme d’une autre époque, ce n’est pas les traditionnelles gouttes des cantinières qui pouvaient étancher la soif de tous ces valeureux soldats et de leurs officiers. Mais qu’importe, à la guerre comme à la guerre, les missions devaient être accomplies et elles le furent.