Vous pourrez vous baigner aux dès mercredi aux Lacs de l'Eau d'Heure

Tous les voyants sont au vert pour la saison: la qualité de l’eau est parfaite , les restrictions sanitaires sont levées et des maîtres-nageurs sont prévus sur les berges de la Plate-Taille (Espace Fun et ses bars de plage) et du Relais de Falemprise.

Attention: pour éviter des noyades, comme on en a malheureusement déjà trop connu, les Lacs requièrent une présence d’un maître-nageur pour autoriser la baignade. Il faut donc bien vérifier que le drapeau vert soit levé (rouge = baignade interdite) avant de se jeter à l’eau.

" S’il fait beau et 30 degrés tout l’été, on sera ouvert tout l’été ", indique Philippe Fourmeau de l’ASBL des Lacs de l’Eau d’Heure. " On regarde la météo trois jours à l’avance et on décide si on envoie des maîtres-nageurs ou non. Contrairement à ce qu’il y a écrit sur notre site internet , qui doit être mis à jour, ce sera bien ouvert tous les jours à la fois à la Plate-Taille et au Relais de Falemprise dès ce mercredi. Par contre pour la nouvelle zone de baignade, puisqu’on est en travaux d’agrandissement, ça sera plutôt pour le courant de l’été ."