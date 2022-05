Froidchapelle tient de bons résultats financiers

Le compte est bon

Le directeur financier s’attache donc directement à donner toutes les explications possibles et imaginables quant aux nombreux chiffres qui défilent sur l’écran. Une véritable marée de données, des dépenses et de recettes, dont nous allons vous épargner les détails. Alors restons à l’essentiel en précisant qu’à l’ordinaire (dépenses et recettes de gestion), pour l’exercice propre, on note un boni de 679220 €. Étant donné le résultat des exercices antérieurs (1834202€), on arrive au résultat global (somme des bonis antérieurs) de 2513422 €.

ces chiffres ne disent sans doute pas grand-chose à la plupart des citoyens, comme ils n’en disent pas davantage à la plupart des membres du conseil. Raison des explications de Rudy Coppens qui compare avec les années précédentes pour tirer la conclusion: pas trop mal, mais attention quand même pour l’avenir. Une ritournelle habituelle à laquelle les décideurs froidchapellois devront plus encore que précédemment faire attention pour mener leur barque à bon port.

Tous d’accord

Le reste du conseil offrira le même visage pour tous les autres points, chacun d’eux se soldant par un "oui" unanime comme pour l’aliénation d’un terrain mouchoir de poche à la rue des Carrières à Boussu, l’achat d’une camionnette, neuve ou d’occasion, l’autorisation d’exporter les gadoues de fosses septiques à Virelles ou encore l’adhésion à la centrale d’achat Smart City du Bureau Économique de la Province de Namur. Le BEP propose une autre adhésion, à la centrale d’achat relative à la réalisation d’audits Ureba et Quickscan mais cette fois, c’est un unanime "non".

La soirée se poursuit avec l’accueil dans le cadre de l’opération Action sculptures, d’une dizaine d’œuvres de Max Rodhain. Elles seront installées durant un an à Boussu pour 1330€ de location. La décision est l’occasion de disserter quelques minutes sur l’art contemporain, pas toujours bien lisible aux yeux de plus d’un.

La fabrique d’église de Fourbechies propose ses comptes 2021 qui se soldent avec un excédant de 11141 €, l’intervention communale ayant été de 8883 €.

«Je t’aime…»

C’est en abordant la deuxième actualisation 2022-2024 du Programme Stratégique Transversal que le conseil va étrangement s’attarder. Il y est question de projets divers qui vont conduire en ligne droite sur les rapports reliant ou plutôt ne reliant pas la Commune et l’ASBL Lacs de l’Eau d’Heure. Il est vrai que souvent, les deux institutions ne marchent pas la main dans la main.

Aussi bien dans les rangs de la majorité que de l’apposition, on regrette cet état de fait. Et de s’interroger sur les moyens de remédier à cette ambiance du "Je t’aime, moi non plus…" Tous les conseillers soulignent qu’on aurait tous à y gagner.