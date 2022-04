Et pourquoi pas tester des sports nautiques aux lacs?

Tout un chacun pourra ainsi essayer plusieurs sports nautiques tels que le dériveur, le cabinier, le catamaran… tous mus par un carburant gratuit, le vent, ce qui n’est pas négligeable par les temps qui courent.

Les inscriptions sont ouvertes via le site internet, il suffit d’aller sur http://www.sneh.be et de choisir "école", puis "calendrier" et d’aller sur la date du 22 mai. On peut aussi écrire à nav@sneh.be ou appeler le 0472 56 88 01.

Pendant toute la journée, des bénévoles compétents, passionnés de navigation à voile, feront découvrir les différents voiliers par petites tranches de 30 à 45 minutes. Il est possible de s’inscrire jusqu’à 4 activités différentes successivement.

Si les plus téméraires auront plaisir à aller sur les bateaux, les passants peuvent aussi venir observer l’armada du club de voile en pleine action ou se promener au bord de l’eau, avec ou sans appareil photo.

Pour ceux qui testeront les bateaux, rappelons que le gilet de sauvetage (fourni par l’organisation) est obligatoire dès qu’on s’approche de l’eau.

Les familles sont les bienvenues, de nombreuses activités étant prévues elles, réunissant grands et petits. Le SNEH dispose de gilets de sauvetage à partir de la taille 4 ans, mais les jeunes enfants ne seront embarqués le 22 mai qu’accompagnés de leurs parents.

Cette journée vise particulièrement, mais sans exclusive, les habitants de la région qui n’ont jamais osé franchir le pas et qui ne sont jamais montés sur un voilier. Tout est mis en œuvre pour leur faire découvrir ce sport qui prend de plus en plus d’ampleur chez nous dans les meilleures conditions de plaisir et de sécurité.