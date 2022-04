Froidchapelle: comment lutter contre le Francorchamps de l'Eau d'Heure?

Motards et routes des Barrages

Une interrogation du conseiller Philippe Marlier (Alternative Citoyenne) va lancer le débat sur la sécurité routière ou, plus exactement, l’insécurité. Le conseiller boussutois s’interroge sur ce qu’il est possible de faire face à ces "fous de la moto" qui, dès que les beaux jours reviennent, prennent les routes pour de véritables circuits de motos GP.

"Depuis pas mal de temps, je m’interdis d’emprunter les routes des Lacs de l’Eau d’Heure, préférant les détours champêtres pour me rendre à Cerfontaine, par exemple", assure-t-il. "Et je ne suis pas le seul: quand vous voyez déboucher, face à vous et sortant d’un virage, un motard presque couché, vous retenez votre souffle en espérant que sa course ne va pas se terminer dans votre pare-brise." Et de poser la question: "Que peut-on faire contre ces fous dangereux?".

À cheval sur deux provinces

Le problème est bien connu et le maïeur Alain Vandromme, comme son collègue cerfontainois Christophe Bombled, est régulièrement appelé lors d’accidents mortels, malheureusement trop coutumiers. Le premier froidchapellois souligne que toutes les autorités sont conscientes du problème. "Une réunion rassemblant les autorités de Froidchapelle et de Cerfontaine a encore eu lieu il y a peu", explique le bourgmestre. Les responsables de la zone de police Botha et de la zone Hermeton-et-Heure, ainsi que des représentants des zones de secours étaient présents. Malheureusement, on n’y trouvait pas un seul représentant de l’ASBL des Lacs de l’Eau d’Heure."

Alors, que faire? Une éventuelle solution est d’autant plus compliquée que le "Francorchamps de l’Eau d’Heure" est à cheval sur deux provinces et est sous la responsabilité de deux zones de polices différentes.

Les policiers ne sont pas restés inactifs: ils s’organisent et collaborent. Leur présence est régulière. Mais que faire face à ces quelques motards dangereux? Eux aussi s’organisent et ne manquent pas d’astuces pour avertir de la présence policière via les GSM.

Radar tronçon?

Alain Vandromme précise encore que l’idée d’installer des radars tronçon a déjà été envisagée. Mais le coût de ces dispositifs est très élevé, surtout en regard des moyens budgétaires des zones de police. De plus, les démarches à entreprendre pour de telles installations sont longues et difficiles. Dans ce contexte, on se dit que ces chauffards à moto ont encore de beaux jours devant eux.

Une nuance toutefois: toute l’assemblée souligne que tous les motards ne sont pas des "trompe-la-mort", que du contraire. Mais quand pourra-t-on profiter des routes aux alentours des Lacs de l’Eau d’Heure sans risquer le pire?