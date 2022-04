Onze nouveaux logements publics à Boussu-lez-Walcourt

La 2ephase du projet lancée en janvier dernier

Les logements de la première phase ont assez rapidement trouvé acquéreurs, ce qui a encouragé la Commune et la société de logement à poursuivre ce qui avait été prévu, la seconde phase, qui concerne 11 logements supplémentaires. Confiés au même auteur de projet et à la même entreprise générale, les travaux de cette seconde phase ont débuté en janvier 2021. Ces travaux affichaient une ardoise de 1262994 € hTVA. Parmi les 11 logements, 8 d’entre eux seront voués à la location, les 3 restants étant destinés à la vente. Les logements à louer se répartissent comme suit: 1 maison avec 3 chambres, 5 maisons avec 2 chambres dont une adaptable aux personnes à mobilité réduite et 2 maisons avec 1 chambre de plain-pied et toiture plate, maisons aussi adaptables aux PMR. Quant aux 3 logements acquisitifs, ce sont des maisons de 121 m² avec 3 chambres. Ces 3 maisons sont vendues en gros œuvre fermé, plafonnées et chapées. Les finitions (revêtements de sol, menuiseries intérieures, équipements de salle de bains et de cuisine) sont à charge des acquéreurs. À noter que ces 3 maisons peuvent être vendues sous le régime de TVA à 6% si l’acquéreur respecte les conditions de la SWCS et prétend, entre autres, à des revenus annuels imposables inférieurs à 53900 €.

Ces nouvelles constructions traditionnelles se trouvent à proximité du centre de Boussu-lez-Walcourt et sont implantées sur une toute nouvelle voirie. À souligner encore que l’architecture de cet ensemble se distingue par de hautes performances énergétiques. Les logements sont des constructions traditionnelles basse énergie avec isolation des sols, des murs et de la toiture. Ceci sans oublier les châssis double vitrage en PVC. Quant au chauffage, chaque logement dispose d’une chaudière individuelle raccordée au gaz via une cuve enterrée. Des logements qui ne devraient donc pas attendre longtemps pour trouver acquéreur. Il nous revient d’ailleurs que déjà une des 3 maisons à vendre aurait trouvé ses propriétaires.