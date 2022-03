D'importants travaux débutent à l'école du Crochet à Froidchapelle

Pour s’adapter à cette nouvelle population scolaire des classes primaires et maternelles, l’école a dû subir quelques travaux d’aménagement. Aujourd’hui, ce qui est devenu l’école du Crochet compte trois classes primaires, deux classes maternelles et d’autres locaux devenus indispensables pour, par exemple dispenser les cours philosophiques ou assurer la restauration des élèves.

Malgré cela, l’école du Crochet n’était plus adaptée aux besoins actuels; il fallait envisager des travaux d’importance. Nous sommes en 2011 quand direction et Pouvoir Organisateur s’accordent sur cette indispensable adaptation aux normes actuelles. La volonté est néanmoins de conserver le cachet initial de l’école du Crochet.

Le projet est confié à l’architecte Sandro Dapra qui va pouvoir disposer d’un large terrain jouxtant l’école, à l’arrière des bâtiments actuels. On connaît la lenteur des démarches administratives et même si le bourgmestre change, même si les échevins des travaux et de l’enseignement ne sont plus les mêmes, le projet reste sur les rails pour aboutir en ce début mars 2022 au tout premier coup de pioche.

S’il est avant tout question de mettre aux normes pour le bien-être des élèves et du personnel enseignant, l’auteur du projet ne va rien éluder en matière d’environnement, d’empreinte carbone, isolation et autres économies d’énergie. C’est ainsi que des panneaux photovoltaïques pour 10000 kw/h seront installés. Les travaux se chiffrent à 1125516,85 €, avec une subsidiation de la Fédération Wallonie Bruxelles à hauteur de 718200,86 €.

Les travaux sont divisés en deux lots, le premier sur 160 jours ouvrables et le second sur 80. Là, c’est la théorie sans compter sur les imprévus qui généralement prolongent les délais. L’association momentanée de Kaiser Construct et de Lanrenty Bâtiment de Hamois à qui ont été adjugés les travaux, espère les terminer d’ici la rentrée de janvier 2023, afin que les élèves puissent bénéficier d’une école complètement rénovée.

En attendant, les élèves des classes maternelles seront logés dans des containers installés dans la cour de récréation. Mais ces tout petits pourront aussi compter sur leurs installations de leur "École du Dehors" à deux pas de là.