La marche gourmande aux saveurs du monde attire toujours plus

Cent vingt l’an dernier, cent cinquante-six cette année. C’est le nombre de participants qui ont pris part, ce samedi, à la marche gourmande aux saveurs du monde organisée à Florennes par différents partenaires: le centre Fedasil, la section hôtelière de l’Institut Saints Pierre-et-Paul, le Plan de cohésion sociale (PCS), la Maison des Jeunes et l’AMO Jeunes 2000, l’administration communale et le Foyer culturel de Florennes. Pour cette 5e édition, sept haltes étaient prévues au départ de l’Espace Culture. "Ce sont les résidents, Algeria d’Angola, les deux Francine, Guimelle du Burundi et Manar du Liban, les élèves et professeurs de la section hôtelière de l’Institut Saints Pierre-et-Paul qui ont concocté le menu", précise Christian Scaut, du Foyer culturel. Cette année, une halte supplémentaire était prévue en pleine nature où la Brasserie du Bocq offrait des Gauloises et où un quatuor de la classe des trombones de l’académie de musique de Florennes a donné une animation musicale.